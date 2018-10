Die Bahn sperrt zehn Tage lang eine der wichtigsten Nah- und Fernverkehrsstrecken im Ruhrgebiet. Das hat eine Bahnsprecherin am Freitag (19.10.2018) bestätgit. In der zweiten Novemberhälfte kappt sie in Recklinghausen die Nord-Süd-Achse von Münster nach Gelsenkirchen. Betroffen sind die Regionalexpress-Linien 2 und 42 sowie der Fernverkehr. Täglich nutzen tausende Pendler die Strecke.

Tunnel wird unter Bahnbrücke geschoben

Ursache ist eine eher kleine Unterführung in Recklinghausen. Früher diente sie einer Zechenbahn, jetzt wird sie zum Lückenschluss eines neuen Radweges. Der neue Tunnel ist schon fast fertig, liegt aber noch neben dem Bahndamm. Spezialisten müssen den Tunnel unter der Bahnbrücke hindurchschieben.

Sperrung Mitte November trifft Pendler

Mitte November sollen die komplizierten Bauarbeiten starten und insgesamt zehn Tage dauern. Von Freitag (16.11.2018, 21 Uhr) bis Montag (26.11.2018, 05 Uhr) bleibt die Strecke zwischen Recklinghausen-Süd und Recklinghausen Hauptbahnhof komplett gesperrt.

Ersatzverkehr wird noch bekannt gegeben

Umleitungen und Ersatzverkehre hat die Bahn noch nicht bekannt gegeben. Ein kompletter Neubau der Unterführung an Ort und Stelle hätte eine noch sehr viel längere Strecken-Sperrung bedeutet.

Stand: 21.10.2018, 13:39