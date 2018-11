Die Bahnstrecke zwischen Lünen und Münster wird in den nächsten Wochen zeitweise gesperrt. Abends und am Wochenende finden Gleisbauarbeiten statt. Von Montagabend (12.11.2018) an geht es los.

Wer mit dem "Lüner" nach Münster pendelt, sollte in den nächsten dreieinhalb Wochen pünktlich Feierabend machen. Ab 19.15 Uhr ist die Strecke dicht. Statt Zügen fahren dann nur Busse - auch an den Wochenenden - und die brauchen deutlich länger.

Gleise sind abgesackt

Grund für die Bauarbeiten ist der Hitzesommer. Wegen der langanhaltenden Trockenheit sind an zwei Stellen die Gleise abgesackt. Die Züge können da im Moment nur sehr langsam fahren.

Jetzt muss der Untergrund der Gleise erneuert werden. Um ihn zu verfestigen, wird Beton in den Untergrund eingespritzt.