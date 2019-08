Bahnfahrer im Ruhrgebiet müssen an den nächsten Wochenende zwei Sperrungen beachten: Die Strecken zwischen Essen und Wanne-Eickel sowie Gelsenkirchen und Wanne-Eickel werden an den kommenden Wochenenden immer wieder gesperrt. Beginn ist am späten Freitagabend (30.08.2019).

Ersatzbusse auf S2, Umleitungen bei den Regionalexpressen 2 und 42

Der Grund sind Bauarbeiten: Auf mehreren Kilometern werden Oberleitungen, Weichen und Brücken erneuert. Los geht's immer freitags ab 23 Uhr.

Die S-Bahnlinie 2 fällt dann zwischen Essen beziehungsweise Gelsenkirchen und Wanne-Eickel komplett aus. Es fahren aber Ersatzbusse.

Die Regionalexpress-Züge 2 und 42 werden um die Baustelle herumgeleitet. Halte in Essen und Mülheim entfallen damit.

Einschränkungen bis November

Die Sperrung dauert jeweils bis Montagfrüh um 5 Uhr. Vom 11. November an läuft dann wieder alles nach Fahrplan. Im Vergleich zu der großen Streckensperrung in den Sommerferien zwischen Essen und Düsseldorf, sollen die Einschränkungen im Bahnverkehr hier deutlich geringer sein.