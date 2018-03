Der Ersatzverkehr für die gesperrte Bahnlinie zwischen Duisburg und Essen erlebt am Montagmorgen (26.03.2018) seine erste Bewährungsprobe. Noch funktioniert der Ersatzverkehr nicht ganz reibungslos. Mehr als 700 Züge fallen in den nächsten zwei Wochen aus, weil in Mülheim eine Brücke neu gebaut wird und verschiedene Gleise ausgetauscht werden müssen.