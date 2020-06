In der Corona-Krise ist die Zahl der Bahnreisenden massiv eingebrochen. Jetzt steigt sie wieder an. Um das Vertrauen zurückzugewinnen, hat die DB am Freitag (05.06.2020) in Dortmund eine Hygiene-Offensive angekündigt.

Bahn stellt Reinigungsarbeiten um

Cengizhan Yildirim wischt gerade mit einem feuchten Lappen über eine Einstiegstür. Er ist der Vorarbeiter des Reinigungstrupps, der gerade im ICE -Werk in Dortmund einen Zug einer Grundreinigung unterzieht.

Er und seine Kollegen müssen wegen Corona Masken tragen und mehr Abstand halten, als früher: "Da mussten wir uns dran gewöhnen. Wir hatten am Anfang auch Angst uns anzustecken, weil tausende Menschen mit den Zügen fahren, aber jetzt geht es."

ICE werden im ICE -Werk in Dortmund vor jeder Fahrt grundgereinigt. Zwischendurch werden die Züge alle zwei Stunden sauber gemacht und desinfiziert. Der Fokus liegt dabei auf Kontaktflächen.

Bei Reinigung werden mehr Desinfektionsmittel eingesetzt

An der Grundreinigung des Zuges, die alle zehn Wochen durchgeführt wird, hat sich außer den Arbeitsabläufen nicht viel verändert, sagt der Chef des Reinigungstrupps, Heiko Bauer: "Denn dabei wurden immer schon desinfizierende Mittel eingesetzt. Aber die tägliche Reinigung hat sich verändert. Dort haben wir die Reinigungsmittel ausgetauscht und desinfizieren vor allem Kontaktflächen, also etwa Türen, Knöpfe und Tische."

Die Bahn setzt außerdem wegen der Corona-Pandemie mehr Unterwegs-Reiniger ein. Aktuell sind es Deutschlandweit 225, bis zum August sollen es 600 werden.

Pro Bahn fordert weitergehende Maßnahmen

Der Fahrgastverband Pro Bahn begrüßt die Hygiene-Offensive, fordert aber, dass die Bahn noch mehr tut. In den Niederlanden zum Beispiel würden die Pendlerströme in den Bahnhöfen besser getrennt und geleitet als in Deutschland und dort stünde mehr Bahnpersonal auf den Bahnsteigen als Ansprechpartner zur Verfügung.