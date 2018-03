Bahn-Baustellen: Das Ruhrgebiet macht dicht

Bahnfahrer im Ruhrgebiet müssen sich von Freitagabend (23.03.2018) an bis zum Ende der Osterferien auf erhebliche Einschränkungen einstellen. Die Strecke zwischen Essen und Duisburg wird für den Neubau einer Straßenbrücke in Mülheim an der Ruhr komplett gesperrt. Hinzu kommen weitere kleinere Baustellen im Revier. Die Auswirkungen werden in der ganzen Region spürbar sein: Umleitungen, Zugausfälle und Verspätungen.

Bis zum 9. April wird der Fernverkehr von Dortmund über Oberhausen nach Duisburg umgeleitet, zumeist ohne Halt in Oberhausen und Gelsenkirchen. Andere Züge fahren von Dortmund über Wuppertal nach Düsseldorf - ohne Halt in Wuppertal.