Baden im Baldeneysee wird häufiger erlaubt

Wenn im vergangenen Jahr an einem regnerischen Tag mehr als fünf Millimeter Wasser in einer der Regenmessstationen aufgefangen wurden, musste die Badestelle am Baldeneysee in Essen gesperrt werden. Denn bei starkem Regen können Abwässer aus den Kläranlagen und Dünger von Feldern in die Ruhr gespült werden. Deshalb konnte dort im vergangenen Jahr nur an 47 Tagen gebadet werden.

Regelmäßige Untersuchungen des Gesundheitsamtes haben aber gezeigt, dass die Wasserqualität auch oberhalb des Grenzwertes von fünf Millimetern noch sicher ist. Deswegen wurde dieser jetzt angehoben.