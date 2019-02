Verdi ruft zu Warnstreiks bei der AWO auf

Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten der Arbeiterwohlfahrt NRW für Montag (18.02.2019) zum Warnstreik aufgerufen. Die zentrale Kundgebung findet um 11 Uhr in Essen am Willy-Brand-Platz statt. Verdi rechnet landesweit mit mehr als 2.500 Teilnehmern.

Die Gewerkschaft fordert für die 65.000 AWO -Beschäftigten 10 Prozent mehr Lohn über eine Laufzeit von 13 Monaten. So soll das Gehalt an das Lohnniveau im öffentlichen Dienst angeglichen werden. Am Dienstag (19.02.2019) wird der Warnstreik in einigen Einrichtungen fortgesetzt.