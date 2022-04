AWO-Verbände protestieren vor FIFA-Zentrale

6.500 mit Sand gefüllte Fußbälle hat ein Künstler vor der Fifa -Zentrale am Tag der WM-Auslosung abgeladen, bedruckt mit dem Zitat "Weltgewissen du bist ein Fleck der Schande" . Diese stehen sinnbildlich für die tausenden Arbeiter, die beim Bau der Stadien in Katar ums Leben gekommen sind.

Bauarbeiter wie Sklaven behandelt

„Auf Kosten der Fußballweltmeisterschaft sind in Katar beim Bau der Stadien viele tausend Menschen gestorben. Sie wurden wie Sklaven behandelt und sind an Hitze, an Erschöpfung oder wegen mangelnder Sicherheitsvorkehrungen gestorben. Das wurde sowohl von der FIFA als auch von der Regierung in Katar in Kauf genommen. Das darf an einem Tag wie heute nicht verschwiegen werden“ , so Volker-Johannes Trieb, der die Aktion ins Leben gerufen hat.

Weiter Aktionen sind geplant

Der Künstler und die AWO planen mit den Fußbällen in diesem Jahr noch weitere Aktionen. Nach dem Endspiel am 18.12.2022 werden die 6.500 Exemplare abgegeben. Gleichzeitig werden Spenden gesammelt, die den Menschen in den Ländern der Getöteten zu Gute kommen.

"Das Leben von Menschen, ihre Arbeitsbedingungen und ihre Freiheit sind unverhandelbar und zählen mehr als jeder Profit. Deshalb werden wir uns immer dafür engagieren, dass hohe soziale Standards und demokratische Strukturen in den Ländern gelten, an die lukrative Großereignisse vergeben werden“ , ergänzt Michael Scheffler, Vorsitzender des AWO Bezirks Westliches Westfalen.

Über das Thema berichteten wir auch in der Lokalzeit Dortmund und auf WDR2 am 01.04.2022.