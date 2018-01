Toter und Verletzte bei Unfällen im Ruhrgebiet

In Hamm wurde laut Polizei ein Mann am Neujahrsmorgen (01.01.2018) von einem Auto überfahren. Der 29-jährige Mann aus Bergkamen war zu Fuß auf einer einsamen Landstraße unterwegs. Er starb noch an der Unfallstelle.

Auch am Silvesterabend kam es in Hamm zu einem Autounfall. Dabei wurde ein Fußgänger lebensgefährlich verletzt. Warum der 68-jährige Mann sich auf der Straße befand, ist noch unklar.

In Gelsenkirchen fuhr ein Betrunkener in der Silvesternacht (31.12.2017) einen Mann (42) mit einem Kind (3) auf dem Arm an. Beide wurden verletzt. Sie hatten am Fahrbahnrand das Feuerwerk beobachtet.

Stand: 01.01.2018, 12:58