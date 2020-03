Am Donnerstagabend (12.03.2020) haben Zeugen Polizei und Feuerwehr gerufen: Ein Auto in der Vinckestraße stand in Flammen.

Falschparker behinderten Feuerwehr

Die Feuerwehr hatte erhebliche Probleme, mit dem Löschzug zu dem brennenden Auto zu kommen - Falschparker hatten den Weg blockiert. Es ist bereits das sechste brennende Auto innerhalb einer Woche. Ein weiteres, das daneben stand, wurde beschädigt.

Serienbrandstifter unterwegs?

Bereits am Montag (09.03.2020) und Dienstag (10.03.2020) waren mehrere Autos angezündet worden: zwei am Montag, drei am folgenden Tag. Alle im selben Bereich, im Stadtteil Kreuzviertel in der Nähe des Westparks. Die Polizei geht von Brandstiftung aus und untersucht, ob die Brände miteinander zusammenhängen.

Keine bestimmter Autotyp oder eine Marke

Der Täter oder die Täter haben sich nicht auf einen bestimmten Autotyp oder eine Marke konzentriert, so die Polizei. Auch ältere Autos seien unter den angezündeten Pkw gewesen. Der Schaden liegt bei über 75.000 Euro.

Stand: 13.03.2020, 11:30