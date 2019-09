Der Landesbetrieb Straßen. NRW will an den ersten beiden langen Wochenenden im September neuen Straßenbelag auf der "Berliner Brücke" aufbringen. Am Donnerstagabend (05.09.2019) starten die Bauarbeiten.

Deswegen wird die A59 in Fahrtrichtung Dinslaken von Donnerstag um 22 Uhr bis Montag (09.09.2019) um 5 Uhr zwischen dem Autobahnkreuz Duisburg und Duisburg-Ruhrort gesperrt. Die Fahrtrichtung Düsseldorf ist von Donnerstag (12.09.2019) bis Montag (16.09.2019) im gleichen Zeitrahmen zwischen den Autobahnkreuzen Duisburg-Nord und Duisburg dran.

Weitere Sperrung vor Mercatortunnel möglich

Straßen.NRW überlegt außerdem gerade, ob gleich noch der Bereich südlich des Mercatortunnels in Duisburg erneuert wird. Auch für diese Instandsetzungsarbeiten müsste die Autobahn gesperrt werden.