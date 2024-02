Auto rast in Haltestelle: Verkehrschaos in der Essener Innenstadt

Am Essener Hauptbahnhof ist ein Auto in eine Bushaltestelle gefahren. Die Fahrerin hatte offenbar die Kontrolle über das Auto verloren. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch unklar. Rettungskräfte brachten sie selbst und ihr Beifahrer in ein Krankenhaus. Außerdem wurde eine junge Frau an der Haltestelle leicht verletzt.

Glück im Unglück

Die Feuerwehr spricht von riesigem Glück. Weil heute die Busse bestreikt werden, war an der Haltestelle nichts los. An anderen Tagen hätten wir vermutlich mehrere Schwerverletzte gehabt, sagt ein Feuerwehrsprecher. Wegen des Streiks und dem Unfall in der Nähe des Hauptnahnhofes kam es am Donnerstagnachmittag aber zu großen Verkehrsproblemen und viel Stau in der Essener Innenstadt.

Unsere Quellen: