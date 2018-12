Ein Autofahrer ist am Donnerstagnachmittag (20.12.2018) in Recklinghausen in eine Gruppe wartender Menschen an einer Bushaltestelle gerast. Dabei wurde eine Person getötet. Neun wurden verletzt. Sechs von ihnen kamen in Krankenhäuser. Auch der Fahrer musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden und kann zurzeit nicht befragt werden.

Noch bevor die Krankenwagen eintrafen, wurde die Verletzten von Mitarbeitern einer benachbarten Kieferorthopädie-Praxis erstversorgt. Auch das Team eines zufällig anwesenden Streifenwagens half sofort.

Auto kam von Fahrbahn ab

Nach Informationen der Polizei war der Fahrer auf einer Straße in Richtung Innenstadt unterwegs, als er von seiner Fahrbahn abkam und auf die Gegenseite geriet. Dort fuhr er in die an einem Bushäuschen wartende Menge.

Zeugen stehen noch unter Schock

Warum der Mann von der Fahrbahn abkam und in die Menschengruppe fuhr, ist noch unklar. Spezialisten der Polizei untersuchen die Unfallstelle auf genaue Hinweise. Mehrere Zeugen stehen noch unter Schock und werden vor Ort betreut.

Ob es sich um einen Unfall handelt oder der Fahrer absichtlich in die Gruppe gefahren ist, ist nicht geklärt. " Wir ermitteln die Hintergründe und können noch nichts ausschließen ", sagte eine Polizeisprecherin.

Stand: 20.12.2018, 16:47