Der 50-Jährige, der in der Silvesternacht mit seinem Auto Feiernde in Bottrop und Essen attackiert haben soll, ist einem Gutachten zufolge schuldunfähig. Die Staatsanwaltschaft Essen hat deshalb die in einer geschlossenen Psychiatrie beantragt, wie die Ermittler am Montag (15.04.2019) bestätigten.

Versuchter Mord in zwölf Fällen

Über den Antrag muss das Landgericht Essen in einem Sicherungsverfahren entscheiden. Der mutmaßliche Täter ist zurzeit in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht. In ihrer Anklageschrift wertet die Staatsanwaltschaft die Tat als versuchten Mord und vollendete beziehungsweise versuchte gefährliche Körperverletzung in zwölf Fällen. Mindestens vierzehn Personen seien bei den Attacken körperlich verletzt worden, eine Frau habe schwere Verletzungen erlitten.