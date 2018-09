Zwei Mitarbeiter des Projekts "Wünschewagen" aus Essen sind am Freitag (07.09.2018) beim Bürgerfest des Bundespräsidenten in Berlin für ihr ehrenamtliches Engagement geehrt worden. Der "Wünschewagen" des Arbeiter-Samariter-Bundes erfüllt todkranken Menschen einen letzten Wunsch.

Ausflug ans Meer oder ins Stadion

Allein in diesem Jahr hat der Essener Wünschewagen bislang 65 Fahrten gemacht. Die Freiwilligen begleiten dabei die todkranken Menschen zum Beispiel ins Fußballstadion oder ans Meer. Wünsche, die normalerweise am großen Aufwand scheitern, weil keine Sanitäter oder Begleiter zur Verfügung stehen.

Weitere Freiwillige gesucht

Der Arbeiter-Samariter-Bund hat das Projekt 2014 in Essen gestartet. Inzwischen gibt es in fast jedem Bundesland einen Wünschewagen. Allein in Essen engagieren sich dafür rund 140 Ehrenamtler. Trotzdem werden weiter Freiwillige gesucht.

