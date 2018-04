Ausstellung "Zeitalter der Kohle" auf Zollverein

In der Kokerei Zollverein in Essen beginnt am Freitag (27.04.2018) eine große Sonderausstellung zum Ende des Deutschen Steinkohlebergbaus. Dabei zeigen das Ruhrmuseum Essen und das Deutsche Bergbaumuseum Bochum unter dem Namen "Das Zeitalter der Kohle. Eine europäische Geschichte", wie sehr Kohle in den vergangenen 200 Jahren Bergbauregionen in Europa geprägt hat.

Insgesamt 1.200 Exponate

Mobile Installation aus Bergbauwerkzeugen