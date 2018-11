Zudem ist noch nicht klar, wie viele der Beschäftigten durch das neue Programm in ihren bisherigen Job weiterarbeiten können. Denn in dem auf fünf Jahre angelegten Programm mit dem Namen "Teilhabe am Arbeitsmarkt" soll es nur für zwei Jahre eine volle Förderung geben, danach müssen die Arbeitgeber einen Eigenanteil zahlen.

Stellen fallen weg

" Gemeinnützige Unternehmen wie wir können uns das gar nicht leisten ", sagt Ulrich Schreyer, Geschäftsführer der Mülheimer Diakonie.

Alleine in der Mülheimer Einrichtung gehen so zum Ende des Jahres wohl 139 Stellen verloren und damit mehr als die Hälfte aller Stellen in der Stadt, die durch das Förderprogramm "Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt" geschaffen wurden.

Video starten, abbrechen mit Escape Langzeitarbeitslose findet Job als Fahrgasthelferin | Lokalzeit Ruhr | 19.07.2018 | 03:11 Min. | Verfügbar bis 19.07.2019 | WDR

Florence Beauty Oyazi und ihren Kolleginnen und Kollegen in Mülheim bleibt also erstmal nichts anderes übrig, als sich auf den Ernstfall vorzubereiten.