Fällt Sankt Martin wegen Corona dieses Jahr aus?

Nachdem in Kempen im Kreis Viersen einer der größten Sankt-Martins-Umzüge Deutschlands abgesagt worden ist, könnten auch in Duisburg und am Niederrhein viele Martinszüge wegen der Corona-Pandemie ausfallen.

Mancherorts fällt Sankt Martin aus

Aktuell würden Sankt-Martins-Veranstaltungen, wie wir sie kennen, gegen die derzeit geltenden Corona-Regeln verstoßen, so die Begründungen aus Wesel und Moers. Sollten die Veranstalter Konzepte vorlegen, die den im November geltenden Vorgaben genügen, wäre eine Genehmigung denkbar.

Die Organisatoren in Xanten werden sich demnächst beraten. Einige Schulen in Duisburg und am Niederrhein haben bereits entschieden, dass sie Sankt Martin in diesem Jahr komplett ausfallen lassen.