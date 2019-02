Mit der Ausstellung kehrt 007 jetzt an seinen Geburtsort zurück. Vom 1. Februar bis 31. März 2019 werden auf einer vorübergehend leer stehenden Ladenfläche in der Bochumer Innenstadt zahlreiche Ausstellungsstücke gezeigt.

Das Highlight: fünf Autos aus Bond-Filmen

Mario Schiefelbein, Geschäftsführer von Bochum Marketing und Bond-Fan freut sich darüber, die Ausstellung in die Bond-Heimat geholt zu haben: "Die Original-Requisiten aus vielen Bond-Filmen lassen jedem Fan das Herz höher schlagen." Die Highlights seien vor allem die Autos, in denen Bond auf Verbrecherjagd war, so Schiefelbein.

Zum Beispiel der weiße Lotus Esprit aus "Der Spion, der mich liebte" oder der Sunbeam Alpine SII aus "Dr. No".