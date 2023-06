Attacke mit unbekannter Flüssigkeit in eigener Wohnung

Gegen ein Uhr früh hatte ein schwarz gekleideter und maskierter Unbekannter die Tür einer Erdgeschosswohnung in Hagen-Boele eingetreten. Nach Angaben der Polizei besprühte der Täter dann die 24-jährige Wohnungsinhaberin und ihren 22-jährigen Freund mit einer bislang unbekannten Flüssigkeit. Anschließend ergriff er die Flucht. Der Angriff löste einen Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr aus.

Als die Polizei eintraf, fand sie an den Opfern und an Möbeln eine grüne Substanz und alarmierte eine Spezialeinheit der Feuerwehr. Beide Opfer erlitten starke Schwellungen und Rötungen im Gesicht und am Oberkörper. Sie kamen in ein Krankenhaus in Dortmund.

Dekontaminierungszone eingerichtet

Weil noch unklar ist, wie gefährlich die Flüssigkeit tatsächlich ist, wurde eine Dekontaminierungszone auf dem Gelände der Westfalenhallen in Dortmund eingerichtet. Nach Polizeiangaben wurden auch zwei Polizisten sicherheitshalber untersucht, sie waren aber unverletzt.

Spezialteam im Einsatz

Ein Spezialteam der Feuerwehr hat am Morgen im Vollschutz die Wohnung in Hagen untersucht. Mit welcher Flüssigkeit der Täter die beiden angegriffen hat, ist noch unklar. Im Vorfeld habe es wohl Streitigkeiten gegeben. In welchem Zusammenhang sie mit der Tat stehen, ermittelt jetzt die Kriminalpolizei.

Über dieses Thema berichten wir auch am 21.06.2023 im Hörfunk der WDR Lokalzeit aus Dortmund.