Urteil im Prozess um Astwurf auf die Autobahn

Aus Wut über den Rauswurf aus einem Nachtbus, soll der Angeklagte in Dortmund am 1. Juli 2018 einen Ast auf die Autobahn geworfen und dabei fast eine Autofahrerin aus Castrop-Rauxel getötet haben. Im Prozess vor dem Dortmunder Landgericht wird am Donnerstag (31.01.2019) das Urteil gesprochen.

Der Vorwurf lautet versuchter Mord. Die Staatsanwaltschaft fordert siebeneinhalb Jahre Haft. Der Angeklagte behauptet, betrunken gewesen zu sein - er könne sich deswegen an nichts mehr erinnern. Die Verteidigung sieht Heimtücke als nicht gegeben an und plädierte für eine Strafe von maximal fünfeinhalb Jahren.

Ast prallt durch die Windschutzscheibe