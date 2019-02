Gedacht ist an eine Straße, die in direkter Umgebung zur Arena auf Schalke liegt. Sie würde dann "Rudi-Assauer-Ring" heißen.

"Fußball-Macho mit Herz"

Rudi Assauer war am Mittwoch (06.02.2019) im Alter von 74 Jahren gestorben. Der "Fußball-Macho mit Herz" war viele Jahre als Manager der Königsblauen tätig. In seine zweite Amtszeit bei Schalke fielen der UEFA -Cup-Triumph 1997 und die DFB -Pokal-Erfolge 2001 und 2002. Assauer war auch maßgeblich am Bau des neuen Schalker Stadions beteiligt.

Stand: 09.02.2019, 10:39