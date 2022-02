Ruhrbistum: Keine Kündigung mehr wegen sexueller Orientierung

Das gelte für homosexuelle Ehen, wiederverheiratete Geschiedene oder Partnerschaften ohne Trauschein, teilte das Bistum am Montag mit. Es veröffentlichte einen entsprechenden Brief, den Ruhrbischof Franz-Josef Overbeck und der Essener Generalvikar Klaus Pfeffer an die rund 3800 Religionslehrer, Verwaltungs- und Erwachsenenbildungsmitarbeiter in seinem Bistum geschickt habe.

Kirche hat "menschliches Leid verursacht"

Betroffene seien wegen der arbeitsrechtlichen Vorgaben für den kirchlichen Dienst teilweise zu "unwürdigen Lebensweisen" gezwungen gewesen, um Sanktionen zu vermeiden. "Unsere Kirche hat hier menschliches Leid verursacht und Schuld auf sich geladen", heißt es in dem Brief. Das Ruhrbistum verzichte schon seit längerer Zeit in seinem Gebiet darauf, die bestehenden arbeitsrechtlichen Vorgaben umzusetzen.

Appell an die Bischofskonferenz

Unter den Generalvikaren und Bischöfen in Deutschland zeichne sich eine Mehrheit für eine entsprechende Reform des Arbeitsrechts ab. Elf Generalvikare der katholischen Kirche forderten in einem am Montag veröffentlichten Appell an den Vorsitzenden der Bischofskonferenz, Georg Bätzing, den sofortigen Verzicht auf arbeitsrechtliche Konsequenzen für Geschiedene und Homosexuelle. In dem offenen Brief sprachen sie sich dafür aus, die Neuformulierung des kirchlichen Arbeitsrechts bis zum Sommer abzuschließen.

Ende Januar hatten sich in einer beispiellosen Aktion unter dem Motto #OutInChurch 125 nicht heterosexuelle Priester und Kirchenmitarbeiter geoutet, die bis dahin aus Furcht vor Konsequenzen ihre sexuelle Identität verborgen hatten.