Reaktion der Betroffenen

Heike Benedetti, eine Patientin des Bottroper Apothekers, freut sich über diese Entwicklung. "Für die Zukunft bedeutet das auch, Sicherheit für Patienten, die neu an Krebs erkranken. Diese Sicherheit wollten wir auch haben. Wir haben so lange dafür gekämpft und endlich werden die Apotheken besser kontrolliert."

Vergleichsstudie wird in Auftrag gegeben

Außerdem will das Gesundheitsministerium in einer Vergleichsstudie überprüfen lassen, ob und in welchem Maß die Krankheitsverläufe von Patienten, die Krebsmittel aus der Apotheke erhalten haben, von Patientengruppen abweichen, die mit ordnungsgemäß hergestellten Arzneimitteln behandelt wurden. Mit Ergebnissen sei aber nicht vor Ende 2019 zu rechnen.