Deutscher Apotheken-Award: Rathaus-Apotheke in Hagen ausgezeichnet

Die Apotheke habe sich trotz extremer Belastung besonders engagiert für die Gesundheit ihrer Patienten eingesetzt, so die Jury. So hätte sie ihre Patienten auch in Zeiten der Corona-Pandemie und den daraus resultierenden Lieferengpässen auf vorbildliche Weise versorgt. Aus diesem Grund wird der Standort in Hagen nun mit dem Deutschen Apotheken-Award in der Kategorie "Apotheke und Patient" ausgezeichnet.

Internationale Verbindungen der Rathaus-Apotheke Hagen

Besonders zugute kommt der Rathaus Apotheke auch ihre internationale Auslegung. Das Team beherrscht insgesamt gut 20 bis 25 verschiedene Sprachen, darunter sind auch verschiedene arabische Dialekte.

Was noch dazu kommt: diverse ausländische Arzneibücher, eine eigene Importfirma sowie direkte Beziehungen zu Apotheken in fünf europäischen Ländern. Nach eigenen Angaben ließen sich dadurch in vielen Fällen Arzneimittel aus dem Ausland schnell und preiswert besorgen.

Viele Bewerbungen für den Apotheken- Award 2023