Nach Klima-Protesten in Bottrop: Anzeigen auch gegen Passanten

Auch Anzeigen gegen Aktivisten

Straßenblockaden von Klima-Aktivisten (wie hier in Essen) häufen sich

Dazu sei man verpflichtet, so Kutschke: "Die Polizei muss, sobald sie Kenntnis von einer Straftat hat, Anzeige erstatten." Dementsprechend wurden auch die drei Klimaaktivisten von der Polizei angezeigt. Sie werden sich wegen Nötigung im Straßenverkehr und Verstoß gegen das Versammlungsgesetz verantworten müssen. Die Aktivisten selbst hätten auf eine strafrechtliche Verfolgung ihrer Angreifer verzichtet, so die Polizei.

Der Fall aus Bottrop ist einer von vielen, bei denen Klimaktivisten und Verkehrsteilnehmer in Konflikt geraten. Die Polizei apppeliert daher an Verkehrsteilnehmer und Passanten, bei Straßenblockaden nicht eigenmächtig einzugreifen: "Man sollte uns anrufen und nicht selbst aktiv werden" , so Polizeisprecherin Corinna Kutschke. "Wir kommen und helfen, bevor andere Leute selbst Gefahr laufen, sich strafrechtlich etwas zu Schulden kommen zu lassen."

