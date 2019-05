Der Landesverband der Jüdischen Gemeinden von Westfalen-Lippe hat Anzeige gegen Wahlplakate der rechtsextremen Partei „Die Rechte“ erstattet. Er wirft der Partei vor, einen antisemitischen Wahlkampf zu führen.

Jetzt ermittelt die Staatsanwaltschaft Dortmund, ob der Straftatbestand der Volksverhetzung erfüllt ist.

Anti-israelische Parolen

„Zionismus stoppen. Israel ist unser Unglück“ steht beispielsweise auf einem Wahlplakat. Es wurde auch von Demonstranten zum Auftakt des Europa-Wahlkampfs der Partei "Die Rechte" am 20. April in Wuppertal hochgehalten.

Die Polizei beschäftigt sich zeitgleich noch mit einer Demonstration der Partei "Die Rechte" am 1. Mai in Duisburg. Unter anderem sagte ein Redner dort auf der Bühne: „Wir sind in unseren Herzen keine Demokraten, in unseren Herzen sind wir damals wie heute Hitler-Leute.“

Die Partei "Die Rechte" wird vom Bundesamt und dem Landesamt für Verfassungsschutz Nordrhein-Westfalen beobachtet.