Die Kita "Zum Förderturm" in Dortmund-Dorstfeld

Das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen hat einer Dortmunder Kita am Mittwoch (14.11.2018) nachträglich die Baugenehmigung entzogen. Ein Anwohner hatte geklagt, weil er das tägliche Verkehrschaos nicht länger hinnehmen wollte. Gespräche mit den Eltern hatten keine Lösung gebracht.

Seit 2017 in Betrieb

Die Trippestraße ist eine schmale Straße mitten in einem Wohngebiet in Dortmund-Dorstfeld. Hier wurde vor eineinhalb Jahren die Kita "Zum Fördertum" eingeweiht. 105 Kinder kommen täglich in die moderne Einrichtung. Doch während die fröhlich spielen, geht es vor der Kita chaotisch zu - sagen zumindest die direkten Anwohner. Viele würden täglich zugeparkt. Und wer sich darüber beschwert, werde auch schon mal beschimpft.

Verkehrschaos nicht akzeptabel

Die Straße vor der Kita in Dortmund-Dorstfeld

Schon 2016, kurz nachdem er erfahren hatte, dass in seiner Nachbarschaft eine neue Kita gebaut werden sollte, hatte ein Anwohner geklagt. Doch die Stadt hatte keine Bedenken und erteilte die Baugenehmigung. Das Gericht sah das jetzt anders und kippte sie. Juristisch ist der Bau damit illegal. Das Urteil ist aber noch nicht rechtskräftig.

Gericht: Zumutung für die Anwohner

Im Urteil heißt es sinngemäß, dass die Stadt Dortmund den Neubau so nicht hätte erlauben dürfen. Die Verkehrssituation in der kleinen Straße sei für die Anwohner eine Zumutung.

Neues Verkehrskonzept?

Eine Lösung könnte ein neues Verkehrskonzept sein. Möglich wäre eine andere Zufahrt auf das Gelände. Doch dafür müsste ein Teil des Spielplatz eingeebnet werden. "Keine gute Idee", sagt Jochen Schade-Homann, der zuständige Geschäftsführer beim Evangelischen Kirchenkreis Dortmund, dem Träger der Kita.

Noch sind die Beteiligten zuversichtlich, dass sie eine gemeinsame Lösung finden. Denn an einem Abriss des modernen Kita-Gebäudes liegt keinem etwas. Und auch der Kläger betonte, dass er weder etwas gegen die Kinder, noch etwas gegen den Kindergarten in seiner Nachbarschaft habe.

Stand: 15.11.2018, 14:18