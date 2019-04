Neuer Standort gesucht

Ullrich Sierau kennt das Problem. Er sichert den Anwohnern zu, dass das Fest zur Not frühzeitig beendet würde. Also nicht wie geplant um Mitternacht, sondern schon eine Stunde früher. Zudem will die Stadt eine Hotline einrichten, an der sich Anwohner über Lärm beschweren können.

Am 11. Mai, wenn Borussia Dortmund sein letztes Heimspiel austrägt, macht das Fest einen Tag Pause. Beruhigt hat das die wenigsten im Saal.

Veranstalter muss Gutachten vorlegen

Die Anwohner setzen ihre Hoffnungen darauf, dass das Fest in Zukunft wieder an anderer Stelle stattfindet. Im Gespräch sind Flächen an der Westfalenhütte und auf dem ehemaligen Gelände von HSP Spundwand.

In der kommenden Woche muss der Veranstalter jetzt noch ein Lärm-Gutachten vorlegen, dann könnte es grünes Licht fürs Festi Ramazan geben.