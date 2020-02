Antisemitische Anspielungen auf sechs Millionen ermordete Juden

Aufgesprühte Schrift

" 6 Mio " konnte man daneben lesen. Wahrscheinlich eine Anspielung auf die sechs Millionen von den Nazis ermordeten Juden. Direkt daneben stand der hebräische Name "Sebulon". Das ist der Name eines der zwölf Stämme Israels, die nach biblischer Erzählung das Volk der Israeliten bilden.

Bezüge zum Nationalsozialistischen Untergrund?

Die Stele wurde neben dem Gedenkstein für Mehmet Kubaşık abgestellt. Der Familienvater war genau dort am 4. April 2006 von Rechtsterroristen des Nationalsozialistischen Untergrunds (NSU) ermordetet worden. Radikaler Antisemitismus war eines der Wesensmerkmale des NSU .

Bei einer Razzia in einem der Verstecke der NSU , wurde zum Beispiel ein selbstgebasteltes Brettspiel gefunden. Angelehnt an das bekannte "Monopoly" hatten die Rechtsextremisten das Spiel "Pogromly" genannt. Spieler mussten dort Städte " judenfrei " machen, um zu gewinnen. Statt Bahnhöfe wie im Original, kauften sie Konzentrationslager wie Buchenwald oder Auschwitz.

Nachbarin beobachtet Aufstellung der Stele

Eine Nachbarin hatte die Aufstellung der Stele in der Dortmunder Nordstadt beobachtet. Sie erzählte, dass vor etwa einer Woche vier bis fünf Personen am helllichten Tag in einem silbernen Wagen mit Anhänger vorgefahren waren. Eine Frau sei dabei gewesen. Alle hätten orange Sachen getragen, die wie Arbeitskleidung ausgesehen haben.

Dann hätten die Männer die Stele mit einer Sackkarre neben dem Gedenkstein abgestellt. Danach habe die Frau alleine mehrere Minuten am Straßenrand getanzt, einer der Männer habe die Szene gefilmt.

Polizei hat Ermittlungen aufgenommen

Die Polizei rückte dann am Montagabend an, nachdem ein Dortmunder Journalist sie informiert hatte. Den wiederum hatte ein Nordstadt-Bewohner angerufen und ihm erzählt, dass da etwas am Mahnmal für Mehmet Kubaşık nicht stimme. Die Polizisten suchten nach Spuren und machten Fotos von der Stele. Danach wurde sie entfernt.