Hagen: Anti-Rassismus-Baum steht wieder

Schüler des Christian-Rohlfs-Gymnasiums in Hagen-Haspe haben den Baum mit anti-rassistischen Botschaften am Freitag (23.11.208) wieder aufgerichtet. Am Dienstag (20.11.208) hatten Unbekannte ihn gefällt und in die Ennepe geworfen.

Der gefällte Baum in der Ennepe

An den Ästen hatten die Schüler Schriftbänder mit anti-rassistischen Botschaften befestigt. Es war eine der Aktionen, die sich die Jugendlichen gegen Fremdenfeindlichkeit ausgedacht haben.

Luftballons gegen Rassismus

Die Botschaften auf den Luftballons können nicht zerstört werden

Mit Luftballons setzten die Schüler ein weiteres Zeichen gegen Rassismus. Versehen mit Anti-Rassismus-Bändchen, stiegen sie am Freitag (23.11.2018) vom Schulhof des Gymnasiums auf.

Hinweise auf die Täter, die den Baum abgerissen hatten, gibt es bislang nicht. Weil ein politisches Motiv nicht ausgeschlossen werden kann, ermittelt der Staatsschutz.