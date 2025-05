"Ich werde gemobbt, weil ich klein und dünn bin" , sagt Noah. Sichtlich berührt schaut sich der Fünftklässler Fotos an, die in der Schulaula ausgestellt sind. Nachgestellte Szenen von Schülern zeigen genau das, was er selbst schon häufig erlebt hat: Beleidigungen und Ausgrenzung.

Ein Mädchen auf den Fotos wird an den Haaren gezogen, ein Junge liegt nach einer Schlägerei auf dem Boden, während sich andere darüber lustig machen.

Anti-Mobbing-Projekt sensibilisiert Täter und Opfer

Heike Becker, Buchautorin und gelernte Kinderpflegerin, hat das Projekt an die Realschule an der Mühlenstraße in Gelsenkirchen geholt. Neben der Foto-Ausstellung bietet sie Lesungen an. Aktuell liest sie den Kindern ihr Buch "Leonie und das Foto im Netz" vor, das sich mit Cybermobbing beschäftigt.

Die Kinder werden ermutigt, über ihre eigenen Erfahrungen zu sprechen.

Das Mädchen Leonie leidet darunter, dass ein Foto von ihrem nackten Oberkörper aus dem Umkleideraum der Sporthalle im Gruppenchat der Klasse gelandet ist. "Es sind wahre Geschichten, die mir Kinder erzählt haben. Ich glaube, dass in den Schulen genau diese Geschichten die Kinder dazu bringen, sich zu öffnen, weil sie sich wiedererkennen und sehen, das ist mir auch schon passiert."

Jeder sechste Jugendliche von Mobbing betroffen

Laut einer Studie des Sinus-Instituts von 2024 hat jeder sechste Jugendliche zwischen 14 und 17 Jahren Cybermobbing erlebt. "Bei Mobbing handelt es sich nicht um die kleinen Streitereien in der Pause, sondern körperliche und seelische Gewalt, die Kinder über Wochen und Monate erleben" , sagt Schulsozialarbeiterin Nicole Daschke. Sie kümmert sich um die 800 Schüler an der Realschule an der Mühlenstraße in Gelsenkirchen.

Dabei arbeitet sie eng mit Eltern und Kollegen zusammen, um Mobbing zu bekämpfen. Viele Kinder seien schon in Therapien, manche hätten sogar Selbstmordgedanken.