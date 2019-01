Integrationsminister: Verrohung der Debatte

Drei Tage nach den Anschlägen von Bottrop und Essen und den zeitgleichen Prügelattacken junger Flüchtlinge im bayrischen Amberg hat NRW -Integrationsminister Joachim Stamp ( FDP ) am Donnerstag (03.01.2019) im WDR die Rückkehr zu einer sachlichen Debattenkultur gefordert. " Ich mache mir grundsätzlich Sorgen, was das Klima in unserer Gesellschaft angeht ", sagte Stamp im Interview mit der "Aktuellen Stunde".