Gegen zwei Frauen aus Bochum, 26 und 29 Jahre alt, ist Anklage erhoben worden, weil sie Schönheitskorrekturen illegal durchgeführt haben sollen. Das hat die Staatsanwaltschaft am Mittwoch (14.08.2019) dem WDR bestätigt. Den beiden Frauen werden gefährliche Körperverletzung und Steuerhinterziehung vorgeworfen.

Prozessbeginn im September

Sie sollen ihre Honorare nicht versteuert haben. Rund 270 Betroffene haben sich bisher bei der Polizei gemeldet. Die beiden Frauen sollen im Schnitt 200 Euro für das Aufspritzen von Lippen oder Nase verlangt haben. Mehrere Kundinnen klagten danach über erhebliche Schwellungen und Entzündungen.

Außerdem soll es mangelnde Beratung und sogar eine verpfuschte Nasenbehandlung gegeben haben. Die Eingriffe wurden in Privatwohnungen in ganz Deutschland durchgeführt. Seit April sitzen die beiden Frauen in Untersuchungshaft. Im September soll der Prozess beginnen.