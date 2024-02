Angriffe gegen Essener Müllabfuhr nehmen zu

Was für Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte schon lange Alltag ist, wird nun offenbahr auch bei Entsorgungsunternehmen immer mehr. In Essen nehmen Beleidigungen, Bedrohungen und sogar tätliche Übergriffe auf Mitarbeiter zu. Das berichten die Essener Entsorgungsbetriebe und richten deshalb jetzt einen dringenden Appell an die Öffentlichkeit.

Mitarbeiter mit Mülltonnen beworfen

"Nicht nur der Ton wird rauher, auch die Angriffe nehmen leider zu“ , beklagt EBE -Geschäftsführer Karsten Woidtke. So berichten seine Mitarbeiter immer öfter davon, dass sie beleidigt und angepöbelt werden. Ganz egal, ob sie bei der Müllabfuhr, bei der Straßenreinigung, auf einem Recyclinghof oder im Kundenservice beschäftigt sind. Auch körperliche Angrifffe habe es schon gegeben. So wurden Mitarbeiter der Müllabfuhr mit Abfalltonnen beworfen, weil das Müllauto nur langsam in einer engen Straße voran kam.

Hier würden Grenzen überschritten, so die EBE. Sie fordern deshalb jetzt öffentlich dazu auf, den Mitarbeitern der Entsorgungsbetriebe mehr Respekt, Wertschätzung und Verständnis entgegenzubringen.