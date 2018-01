Germanwings-Absturz: Angehörige empört über die Lufthansa

Die Angehörigen der Opfer des Germanwings-Absturzes sind entsetzt: Bisher hatte die Lufthansa alle Kosten für Therapien übernommen. Freiwillig, wie sie sagt. Doch jetzt knüpft die Lufthansa Bedingungen daran, wenn die Angehörigen weiter solche Leistungen in Anspruch nehmen wollen. Nur wenn sie erklären, dass sie auf weitere Klagen verzichten und derzeit bestehende Klagen zurückziehen, könne man diese freiwilligen Leistungen fortsetzen.

Vater aus Haltern will seine Klage nicht fallen lassen

Dirk Rogge aus Haltern am See ist empört. Auch er hat einen Brief von der Lufthansa bekommen. Bisher hat er keine Therapie in Anspruch genommen. Doch zweieinhalb Jahre nach dem Verlust seines Sohnes merkte auch er, dass er ohne Therapie nicht klar kommt und hat bei der Lufthansa einen Antrag für die Kostenübernahme gestellt.

Gräber der Opfer des Germanwings-Absturzes

Sein 16-jähriger Sohn Fabio saß am 24. März 2015 gemeinsam mit seinen Lehrerinnen und Klassenkameraden in der Germanwings-Maschine, die in den französischen Alpen abstürzte. Bei dem Absturz, für den mutmaßlich der Copilot verantwortlich ist, kamen damals alle 151 Insassen ums Leben. Dirk Rogge kann nicht verstehen, warum die Lufthansa die Angehörigen jetzt so unter Druck setzt. Er ist nicht bereit, die Klage gegen die Flugschule in Arizona, die parallel in den USA und beim Landgericht in Essen vorliegt, zurückzuziehen.

Angehörige wollen lückenlose Aufklärung

Sein Anwalt Elmar Giemulla hat die Klagen für fast 200 Mandanten eingereicht, um höhere Schadenersatzleistungen zu erreichen und – das ist den meisten Angehörigen viel wichtiger – um zu erreichen, dass Jemand die Verantwortung dafür übernimmt, dass ein offenbar psychisch kranker Mensch ein Flugzeug fliegen durfte. Die Angehörigen wollen, dass lückenlos aufgeklärt wird, wie es zu der Katastrophe kommen konnte. Der Copilot Andreas Lubitz ist in der Flugschule in Arizona, einer Tochter der Lufthansa, ausgebildet worden.

Stellungnahme zu Vorwürfen der Angehörigen des Germanwings-Absturzes

Germanwings und Lufthansa erstatten aktuell Angehörigen der Opfer in vielen Fällen auf freiwilliger Basis Kosten für bestimmte Leistungen, zum Beispiel für therapeutische Behandlungen. Damit leisten Germanwings und Lufthansa über das gesetzlich verpflichtende Maß hinaus wichtige Hilfe. Diese freiwilligen Leistungen wurden von einigen Anwälten genutzt, um juristisch gegen Unternehmen der Lufthansa-Gruppe vorzugehen. Aus diesem Grund kann die Lufthansa-Gruppe dieses freiwillige Angebot nur dann aufrechterhalten, wenn ausgeschlossen ist, dass diese Leistung gegen die Lufthansa-Gruppe verwendet werden.

Stand: 03.01.2018, 13:18