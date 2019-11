Die Vorentscheidung ist gefallen: Andreas Hollstein soll für die CDU in die Oberbürgermeister-Wahl in Dortmund im kommenden Jahr gehen. Das haben der Kreisvorstand und die Ortsunions-Vorsitzenden am Montagabend (25.11.2019) entschieden. Hollstein ist seit 20 Jahren Bürgermeister in Altena im Märkischen Kreis.

CDU -Mann will SPD -Stadt Dortmund erobern

Der Bürgermeister einer Kleinstadt am Rande des Ruhrgebiets soll das möglich machen, was mehr als 70 Jahre nicht klappte: Die CDU will endlich das "rote" Rathaus in der SPD -Herzkammer Dortmund erobern.

In Altena habe Hollstein genau das geschafft, begründet CDU -Kreis-Chef Steffen Kanitz das einstimmige Votum. Ein Verwaltungsprofi, sachorientiert, westfälisch unaufgeregt, vermittelnd und keineswegs "provinziell". Hollsteins offenbar überzeugender Auftritt vor der örtlichen CDU -Führung habe fast so etwas wie "Aufbruchstimmung" erzeugt.

Stand: 26.11.2019, 06:49