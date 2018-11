Das war vielleicht eine Überraschung für einen Dortmunder Straßenmusiker. Plötzlich steht Sängerin Anastacia neben ihm. Ganz lässig, mit herumgedrehter Baseball-Cap und getönter Brille.

Und als wäre das nicht schon schön genug, will Anastacia auch noch mit dem Straßenmusiker zusammen singen. Er stimmt "Stand by me" an. Eine spontane Session beginnt.

Superstar sammelt Geld für Dortmunder Straßenmusiker

Mitten drin greift sich Anastacia seinen Hut und sammelt Geld für ihn ein. Und einen Spaß erlaubt sich die Sängerin aus Amerika auch noch: Sie setzt dem Gitarristen ein Papp-Anastacia-Gesicht auf. Vielleicht doch so keine spontane Aktion?

Nach fast drei Minuten bedankt sie sich und geht weiter mit den Worten " Enjoy yourself " - übersetzt: "Viel Spaß". Das Video, das Ende Oktober auf Youtube hochgeladen wurde, ist inzwischen Renner in den sozialen Netzwerken.