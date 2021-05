Amazon-Mitarbeiter in Werne streiken an polnischem Feiertag

Bis morgen (04.05.2021) sollen die Mitarbeiter in den sieben Amazon-Verteilzentren die Arbeit niederlegen. Die Gewerkschaft will so Druck auf Amazon machen, endlich in Tarifverhandlungen einzutreten und nach dem Tarif des Einzelhandes zu bezahlen. Außerdem wünscht sich die Gewerkschaft darin Regeln zum Arbeitsschutz. Bislang gibt es bei Amazon in Deutschland, keinen Tarifvertrag.

"Die jüngsten Medienberichte etwa über das Verbot von FFP2 -Masken bei Amazon in Winsen/Luhe zeigen einmal mehr, wie notwendig verbindliche Regelungen bei Amazon sind" , erklärt Orhan Akman, der bei Verdi für den Einzelhandel zuständig ist. Ihn empört, dass Amazon im Oktober in den Arbeitgeberverband des Einzehandels eingetreten war, sich bei der Bezahlung aber an der Logistikbranche orientiere.

Streik am polnischen Nationalfeiertag

Verdi hofft, dass die Streiks dabei helfen Amazon endlich an den Verhandlungstisch zu bekommen. Dafür hat die Gewerkschaft bewusst den polnischen Nationalfeiertag als Streiktag ausgewählt. So könne Amazon für Bestellungen nicht auf polnische Lager ausweichen, wie sonst.

Wegen der Corona-Pandemie gibt es keine Streikaktionen, sondern die Mitarbeiter sollen zuhause bleiben. Wie viele Beschäftigte dem Streikaufruf gefolgt sind, kann die Gewerkschaft deswegen erst am Dienstag (04.05.2021) sagen, wenn die Zettel für das Streikgeld zurückkommen.