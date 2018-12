" Amazon in Rheinberg wird von Montag bis Dienstag bestreikt ", so Tim Schmitt, Verdi -Gewerkschaftssekretär am Montag (10.12.2018). Die Gewerkschaft ruft seit Mai 2013 immer wieder die Beschäftigten in den 12 deutschen Logistikzentren auf, die Arbeit niederzulegen. " Das Ziel: Bezahlung nach den Tarifverträgen im Einzelhandel ", so Verdi.

Gewerkschaft fordert Tarifvertrag

Amazon Lager

Die Forderungen von Verdi für die Amazon-Beschäftigten in Nordrhein-Westfalen sind immer noch dieselben. Auslöser der erneuten Streiks sei die " völlig unbewegliche Haltung der Geschäftsführung des internationalen Handels-Konzerns ", erklärte die Gewerkschaft. " Der Konflikt besteht darin, dass Amazon seinen Beschäftigten einen Tarifvertrag vorenthält ", kritisierte die Verdi-Fachbereichsleiterin Handel in NRW , Silke Zimmer.