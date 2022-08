Alzheimer-Forschung: Uni Bochum entwickelt Test zur Früherkennung

Medikamente können Alzheimer stoppen

Die Erkenntnisse der Bochumer Forschenden könnten für die Entwicklung neuer Medikamente ein großer Schritt sein. Sie könnten zum Einsatz kommen, solange ein Mensch noch symptomfrei ist. Denn in der Regel werden Schäden im Gehirn erst entdeckt, wenn sie bereits fortgeschritten sind, dann ist eine erfolgreiche Behandlung zu spät. In den USA gibt es bereits Medikamente gegen Alzheimer, in Europa sind diese noch nicht zugelassen. Weltweit wird derzeit an Alzheimer-Medikamenten geforscht.

Alzheimer-Test in Hausarztpraxen

In drei Jahren könnte die neue Methode der Bochumer Forschenden reif für die Praxis sein. Einen Prototypen des Infrarot-Sensors gibt es bereits. Künftig könnte solch ein Messgerät in Hausarztpraxen stehen und der Bluttest im Rahmen der Vorsorgeuntersuchungen gemacht werden. Die neuen Erkenntnisse machen Hoffnung: Alzheimer ließe sich zwar nicht heilen, aber verzögern. Menschen könnten dann länger aktiv und selbstbestimmt am Leben teilnehmen.