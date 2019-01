Die Glückauf-Kampfbahn in Gelsenkirchen soll touristisch ausgebaut werden. Der FC Schalke 04 hat bis 1973 in dem Stadion Heimspiele ausgetragen. Die Stiftung "Schalker Markt", in die Schalke-Aufsichtsratchef Clemens Tönnies eine Million Euro eingebracht hat, will dem Stadion wieder Leben einhauchen. Am Donnerstag (24.01.2019) hat die Stiftung ihre Pläne vorgestellt.