20 Zechenhalden sollen zu Erholungsgebieten werden

Der Regionalverband Ruhr übernimmt am Mittwoch (24.06.2020) 20 weitere Zechenhalden von der RAG . Sie sollen in den nächsten Jahren zu attraktiven Ausflugszielen werden.

Große Fläche für Naherholung

Die alten Halden sollen renaturiert und dann geöffnet werden. Das ist der Plan unter anderem für die Halden Haniel in Bottrop, Rungenberg in Gelsenkirchen und Kohlenhuck in Moers. Bei den Halden aus Dorsten und Marl wurde eine Renaturierung wieder verworfen. Zusammengenommen sind alle Halden, die umgestaltet werden sollen, größer als 1.000 Fußballfelder.

Vorbilder in Bottrop, Herten und Duisburg

Was genau in den nächsten 15 Jahren entsteht, soll im Laufe des Mittwochs bekanntwerden. Aber einen Vorgeschmack geben die schon umgestalteten Halden mit dem Tetraeder in Bottrop, das Himmelsobservatorium in Herten oder die begehbare Halden-Skulptur "Tiger and Turtle" in Duisburg.

Touristenmagnet Halde?

Laut RVR haben sich die Halden schon jetzt zu beliebten Zielen bei Touristen entwickelt, weil es sie nur im Ruhrgebiet gibt. Für Axel Biermann von der Ruhrtourismus ist das Ziel, die Halden „hervorragend herzurichten, zum Fahrradfahren, zum Mountainbiken“ – ergänzt durch „spektakuläre Kunstwerke, die das Erlebnis auf der Halde toll ergänzen und abrunden“ .

Bis die gesamte Umgestaltung abgeschlossen ist, wird es dauern. Die ersten Halden sollen zwar schon in einigen Jahren fertig sein, die letzten allerdings erst 2035.

Stand: 24.06.2020, 11:53