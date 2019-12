580 Mitarbeitern von Aldi Süd wird gekündigt. Darüber seien sie am Dienstag (03.12.2019) informiert worden, bestätigte das Unternehmen dem WDR . Die Mitarbeiter erhalten ihre schriftlichen Kündigungen demnach zum 30.04.2020.

Der Lebensmitteldiscounter will seine Logistik optimieren. Zwei der 30 Regionalgesellschaften – in Mülheim an der Ruhr und im bayerischen Roth – sollen aufgelöst werden. Die beiden Regionalgesellschaften mit je 290 Mitarbeitern waren für insgesamt 120 Filialen zuständig. Diese sollen ab sofort auf andere Regionalgesellschaften verteilt werden.

Investitionen in beide Standorte nicht wirtschaftlich

Grund für die beiden Schließungen ist, dass die Warenlager in Mülheim und in Roth umfangreich hätten modernisiert werden müssen. Diese Investition sah die Konzernzentrale als nicht mehr wirtschaftlich an.

Laut Medienberichten prüft ALDI Süd noch, ob die gekündigten Mitarbeiter an anderen Standorten weiterbeschäftigt werden können.