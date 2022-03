Neue Aldi-Zentrale in Essen soll für Wandel stehen

Für Serra Schlesinger ist die Eröffnung ein besonderer Tag. Seit fast zehn Jahren arbeitet sie in der Presse-Abteilung Aldi Nord. Dass ihr Arbeitgeber mit der neuen Zentrale, im Firmenjargon "Campus" , den Wandel der Unternehmenskultur in der Architektur ausdrückt, ist für sie wichtiges Zeichen. "Offenheit statt Abschottung" sei das Motto. " Wir haben lange Presseanfragen über unsere Juristen beantwortet" , so Serra.

Vom Homeoffice auf die "Plaza"

"Plaza" - der Innenbereich zeigt Offenheit

Unter einer Lichtkuppel auf dem zentralen Forum sollen sich die Wege der Mitarbeiter aller Abteilungen kreuzen. Die Arbeitsplätze in lichtdurchfluteten Räumen sind für zunächst rund 1200, später 2000 Mitarbeiter konzipiert. "Kommen die bald aus dem Homeoffice, werden sie hier kommunizieren" , so die Jessica Borchardt vom Hamburger Architektur-Büro BAID, das auch die Schenker Zentrale am Essener Hauptbahnhof entwarf.

Die besten Mitarbeiter gewinnen

Die Aldi-Kita steht auch Anwohnern offen

Es ist, als habe sich Aldi als Konzern, der bisher eher für Kargheit steht, etwas Edles gegönnt. Fitnessräume, riesen Außenterrasse, eine Betriebs-Kita - all das sei aber kein "Chi-Chi": "Wir wollen die besten Mitarbeiter gewinnen," erläutert Aldi-Immobilien-Chef Torsten Jahnke.

Anlieger: Sorge um Verkehr

Dass in Sachen Offenheit und Transparenz noch Luft nach oben ist, meinen Anlieger in dem kleinen Gewerbegebiet an der A 40. " Wir machen uns Sorgen um die Verkehrssituation, wenn hier bald 1000 Mitarbeiter ins Parkhaus wollen", so Leif Harzer, Inhaber eines angrenzenden Gartenbaubetriebs. "Da wäre schön, wenn man mit uns spricht."

Mieter möchten nicht umziehen

Anlieger Leif Harzer im Gespräch

Immobilien-Chef Jahnke versichert dem WDR , das sei in Arbeit. Auf die Frage, ob man sich im Gewerbegebiet weiter ausbreiten werde, winkt er ab. "Wir sanieren noch unsere alte Zentrale auf dem Campus." Weitere Pläne gebe es nicht. Tatsächlich machen sich einige Mieter Sorgen, dass sie mit ihren Firmen eventuell umziehen müssen.

Für Essen ein Gewinn

Anlieger Leif Harzer sagt, er habe ein Kauf-Angebot von Aldi für sein Grundstück abgelehnt. Auch wenn er Fragen in Richtung Konzern-Zentrale hat - am Ende werde Essen durch den Aldi Campus aufgewertet. Im April werden die Aldi-Mitarbeiter in seiner Nachbarschaft arbeiten.