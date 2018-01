Alles muss raus: Air-Berlin-Inventar unterm Hammer

Steigende Gebote für Servierwagen

Beliebteste Stücke sind die Trolleys, die Servierwagen der Bordcrews. Sie stehen meterhoch gestapelt in der Halle. Schon am Tag der Besichtigung kletterten die Gebote dafür in den vierstelligen Bereich.

Seit das Auktionshaus mit dem Air-Berlin-Inventar online ist, wurde geboten, was das Zeug hält. Nach wenigen Sekunden klickten die ersten Bieter. Innerhalb der ersten Woche hatten sich bereits 50.000 Leute auf der Onlineseite für die Auktion registriert. " Das erleben auch wir eher selten ", so Anton Kwidtkowski. Die Online-Auktion geht bis zum 1. Februar 2018. Das Geld aus der Versteigerung soll an die Gläubiger gehen.

Stand: 18.01.2018, 13:08