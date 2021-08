WDR: Wo sehen Sie Matthias Helferich innerhalb der AfD ?

Böthel: "Ich glaube, man muss grundsätzlich sagen, dass man in der AfD nichts mehr werden kann, ohne sich völkisch-nationalistisch zu positionieren und glaube das gilt auch für Herrn Helferich. Der sich da noch mal unterscheidet, indem er sehr ungeniert mit Personen aus der Jungen Alternative umgibt, die wiederum auch vielfältige Kontakte in die extreme Rechte haben. Und dass er natürlich, dafür steht er ja jetzt auch in der Öffentlichkeit, da gegenüber Parteikollegen überhaupt keine Zurückhaltung übt. Er steht da schon sinnbildlich für diese Partei. Sicher sind die Aussagen, die er da getätigt hat, sehr problematisch und im rechten Spektrum zu verorten, aber das würde ich auch für die gesamte AfD so sehen."

WDR: Wie bewerten Sie die Nachwuchsorganisation Junge Alternative innerhalb der AfD ?

Böthel: "Die Junge Alternative ist nicht nur in NRW sondern bundesweit eine der radikalsten Kräfte innerhalb der AfD , glaube ich. Helferich war selbst auch Funktionär der Jungen Alternative im Bezirk Arnsberg und ist dort bestens vernetzt und bestens bekannt und hat diesen Jugendverband in NRW auch mit aufgebaut und stark geprägt. Deswegen überrascht es mich in keiner Weise, dass er aufgrund seines Netzwerks, aber auch aufgrund der Inhalte, die er vertritt, als Kandidat der JA vorgeschlagen wurde."

WDR: Was sind das für Leute in der Jungen Alternative?

Böthel: " Es sind Personen - das ist in den letzten Monaten noch einmal deutlicher geworden - die teilweise mit der rechtsextremen Identitären Bewegung in Verbindung standen oder dort auch Mitglied waren oder auch in anderen rechtsextremen Organisationen, also rechtsradikale Burschenschaften, aber auch Verbindungen haben bis ins militante Spektrum. Die JA ist ein Teil der Partei, der ganz offen Kontakte mit anderen Akteuren der extremen Rechten pflegt. "

WDR: Wie bewerten Sie die Chataussagen, in denen Matthias Helferich Adolf Hitler zitiert oder sich selbst " das freundliche Gesicht des NS “ nennt?

Böthel: " Das ist nicht nur Provokation, solche Äußerungen sind innerhalb der AfD nicht ungewöhnlich. Die Verharmlosung oder auch Relativierung des Nationalsozialismus, einhergehend mit einer Verhöhnung seiner Opfer, ist in der AfD durchaus konsensfähig. Ja, das wird mitunter nicht so stark ausgedrückt, wie Herr Helferich das nun offenkundig auch sehr ungeschickt getan hat, aber ich glaube, dass es auch ein inhaltlicher Kern dieser Partei ist, Nationalsozialismus zu verharmlosen und zu relativieren. "

Leroy Böthel arbeitet bei der der mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus im Regierungsbezirk Arnsberg.