Streit um Großschlachthof in Oer-Erkenschwick

In Recklinghausen befasst sich der Kreisausschuss am Montagabend (18.02.2019) mit der Erweiterung des Groß-Schlachthofes von Westfleisch in Oer-Erkenschwick. Dort sollen künftig 100.000 Schweine pro Woche geschlachtet werden. Das wären doppelt so viele wie bisher.

Mehr Schlachtungen bedeuten mehr Verkehr