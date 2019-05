Manfred Milz ist mehr als der Tankwart an der Gemarkenstraße im Essener Stadtteil Holsterhausen. Er kennt jeden und jeder kennt ihn. Seit 50 Jahren arbeitet er an Deutschlands wohl ältester Tankstelle.

Manfred Milz ist mehr als ein Tankwart

Jetzt ist aber bald Schluß. In ein paar Tagen wird Manfred Milz das letzte Mal für seine Kunden da sein. " Ich will auch noch etwas vom Leben haben. " Die Autofahrer in Essen sind traurig und haben versucht, ihn zum Weitermachen zu überreden. Aber alle Versuche waren vergeblich.

Tankstelle schließt nach fast 100 Jahren

Seit 1924 gibt es die Tankstelle an der Gemarkenstraße. Nach vielen Jahren harter Arbeit will Manfred Milz aber auch noch sein Leben genießen. Der 69-Jährige geht in den Ruhestand. Mit seiner Frau möchte er mit seinem geliebten Wohnmobil die Welt erkunden.

Angefangen hatte alles am 18. Mai 1924. " Friedrich Caspar kauft Benzin frei ein und schaffte Omnibusse an mit denen er Ausflugsfahrten im Gelegenheitsverkehr veranstaltete ", schreibt Manfred Milz auf der Homepage seiner alten Tankstelle. 1967 wurde Milz dann dort als gelernter Tankwart angestellt.

Eigentümer findet keinen Nachfolger

Bis zuletzt hat er an der Tankstelle in Essen-Holsterhausen auch für saubere Scheiben und gestillten Durst gesorgt. Der Chef greift zum Wischer und lädt aus seinem angeschlossenen Getränkeshop die Kisten in den Kofferraum der Kunden.

Trotz der Popularität konnte er keinen Nachfolger finden. Und somit endet im Jahr 2019 die Geschichte von Deutschlands vielleicht ältester Tankstelle.

Stand: 22.05.2019, 10:39